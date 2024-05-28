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Adıyaman'd feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir otomobil karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'd feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı mask
Adıyaman'd feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'd feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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Kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Seyfi Can Önal yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Mehmet Emin D.'nin kullandığı 31 KCF 47 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Seyfi Can Önal ile yanında bulunan Faruk Önal, Nisa Önal, Abide Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık, ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Faruk Önal ve Nino Bıbınıdze'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer 3 kişi ise ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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28 May 2024 - 08:54 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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