28 May 2024 - 07:22 - Spor

Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süper Lig'de 24’üncü şampiyonluğu elde eden Galatasaray'ı tebrik etti.