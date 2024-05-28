Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı

Fatih Terim sosyal medya paylaşımında şu ifadelerde bulundu:
“Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum. Galatasaray 24. şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun.”
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süper Lig'de 24’üncü şampiyonluğu elde eden Galatasaray'ı tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.