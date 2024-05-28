Çubuk'ta açan şakayıklar bu yıl çiçeklerini erken döktü

İlçenin Akkuzlu ile İmam Hüseyin mahalleleri arasında 1400 metre rakımdaki yamaçta açan şakayık çiçekleri, doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlar ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Mayıs ayı sonunda açan ve sadece 20 günlük ömrü bulunan şakayıkların bu yıl çiçeklerini erkenden dökmeye başlaması, doğaya kattığı ahengi izlemeye ve fotorğraflamaya gelen ziyaretçilerini üzdü.

Şakayık çiçeklerini fotoğraflamaya gelen Halil Basri Uluğ, AA muhabirine, çiçeklerin muhtemelen mevsim normallerinin altında devam eden hava sıcaklıkları ve yağmurlar nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, yörede yetişen şakayıkların muhteşem görüntüsünü bu yıl yakalayamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Uluğ, her yıl şakayıkların açmasını takip ettiğini anlatarak, "Bu çiçekler sadece bölgedeki tepenin bir yüzünde bulunuyor. Endemik tür olduğu belirtiliyor. Kopartılması yasak, koruma altında olduğunu biliyoruz. Her sene geliyoruz, bu çiçeklerin görüntülerini alıyoruz. Aslında çok güzel bir görüntü oluşturuyordu." ifadesini kullandı.