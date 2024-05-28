Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Ekşi Tom" oyunu

Festival kapsamında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Ekşi Tom" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.
Caryl Churchill'ın yazdığı, Bilge Emin'in yönettiği oyun, seyirciden büyük beğeni topladı.
Festival kapsamında, Trabzon Devlet Tiyatrosu ekibi de Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sihirli Lamba" oyunuyla sahne aldı.
Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde ise Antalya Devlet Tiyatrosunca "Ağustos Parkı" oyunu sergilendi.
Festival, yarın saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Azerbaycanlı tiyatro ekibinin "Kadınım" oyunuyla, Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Hırçın Kız" oyunuyla, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosunun "Esaretin Bedeli" oyunuyla devam edecek.
Festival 30 Mayıs'ta sona erecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.