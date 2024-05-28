28 May 2024 - 05:23 - Kültür & Sanat

Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Ekşi Tom" oyunu

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", sekizinci gününde etkinliklerle devam etti.