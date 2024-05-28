Türkiye ve Japonya, sanatta buluştu

Arnica'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin başlangıcının 100. yılı kutlamaları arasında yer alan sanat etkinlikleri, diplomatik dostluğun ikinci yüzyılına adım atan bu iki ülkeyi birleştiren harcı oluşturdu.

Tokyo Metropolitan Sanat Merkezi'nde, Japonya'dan JYUNTEN Sanat Derneği ve Türkiye'den Pinelo Sanat Galerisi iş birliği ve imtiyaz sahipliğini Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer'in yaptığı "İthaf Sanat" dergisi desteğiyle sanatseverlerin ilgisine sunulan sergiyi, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biçer, daha önce Arnica Art Land Sanat Çalıştayları düzenlediklerini, marka olarak sanata büyük önem verdiklerini ve bu çalıştayların devam edeceğini belirtti.

Japonya'daki sergi için Uzak Doğu fırça sanatı "sumi-e"yi ebru sanatı ile birleştirerek eserler ürettiğini kaydeden Biçer, "Japonya'nın benim için önemi çok büyük. Sanatına, kültürüne büyük ilgi duyduğum bu ülkede gerçekleşecek sanat etkinliklerinde hem sanatçı hem de destekçi olarak katılmaktan büyük onur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Japon sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergiye, Yoshikawa Belediye Başkanı, ressam Shigeto Nakahara da katıldı. Nakahara'nın eseri "JYUNTEN", Sanat Derneği tarafından ödüle layık görüldü.

Karma sergide, aralarında Prof. Süleyman Saim Tekcan, Hikmet Barutçugil, Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Doç. Dr. Şehnaz Biçer, Fırat Neziroğlu, Prof. Melihat Tüzün, Prof. Müge Demir, Prof. Hamdi Ünal, Doç. Dr. Devabil Kara, Dr. Öğretim Üyesi Pelin Özyol, Senur Akın Biçer ve Muhammed Kutsal'ın da bulunduğu sanatçıların eserleri yer aldı.

"Güçlü dostluğa ithaf" projesinde ise fotoğraf sanatçısı Serhan Akın'ın eserleri, Design Festa Sanat Galerisinde sergilendi. Bu galeride, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu da performans sergiledi. Serginin açılışını, Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen gerçekleştirdi.