Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Olay saat 21.00 sıralarında Bolu- Ankara karayolunda meydana geldi. Bolu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 31 AJA 523 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak 10 yolcu ile 3 personeli tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular bölgeye gelen bir başka otobüse bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.