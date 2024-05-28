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İzmir'de feci kaza: cipin sürücüsü öldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen cipin sürücüsü yaşamını yitirdi. 

İzmir'de feci kaza: cipin sürücüsü öldü mask
İzmir'de feci kaza: cipin sürücüsü öldü
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Kaza, saat 22.45 sıralarında Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Y.A. (63) yönetimindeki 35 KHF 35 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi  sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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28 May 2024 - 02:29 DHA İzmir/ Kemalpaşa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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