Bakan Tunç'tan atamalar ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Adalet Bakanlığımız üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Bakanlığımız üst kademe yöneticiliklerine atanan birim amirlerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum.
Görevleri sona eren birim amirlerimize bugüne kadar adaletin tecellisi yolunda verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak için el birliğiyle çalışacağız.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240528-2.pdf "
Adalet Bakanlığımız üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Bakanlığımız üst kademe yöneticiliklerine atanan birim amirlerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum.…
— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 27, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.