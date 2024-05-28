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Bakan Tunç'tan atamalar ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Adalet Bakanlığımız üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı." ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç'tan atamalar ile ilgili açıklama mask

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanlığımız üst kademe yöneticileriyle ilgili atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Bakanlığımız üst kademe yöneticiliklerine atanan birim amirlerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

 Görevleri sona eren birim amirlerimize bugüne kadar adaletin tecellisi yolunda verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak için el birliğiyle çalışacağız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240528-2.pdf "

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28 May 2024 - 01:52 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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