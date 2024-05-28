Joshua King'ten Fenerbahçeye veda

Joshua King sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Kulüpteki zamanım ne yazık ki sona erdi. Sarı-lacivertli formayı giymiş olduğum için çok onurlu hissediyorum. Sakatlıklarım size, bu inanılmaz kulübe vermek istediklerimi vermeme engel oldu. İmza atmadan önce kulüp hakkında çok bilgim yoktu ama buradan bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi kalbimde hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Gelecekte başarılar diliyorum. Teşekkürler Fenerbahçe."