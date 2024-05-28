- Spor

Joshua King'ten Fenerbahçeye veda

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti.

Joshua King'ten Fenerbahçeye veda mask

Joshua King  sosyal medya hesabından  şu açıklamalarda bulundu:

"Kulüpteki zamanım ne yazık ki sona erdi. Sarı-lacivertli formayı giymiş olduğum için çok onurlu hissediyorum. Sakatlıklarım size, bu inanılmaz kulübe vermek istediklerimi vermeme engel oldu. İmza atmadan önce kulüp hakkında çok bilgim yoktu ama buradan  bir Fenerbahçe taraftarı  olarak ayrılıyorum. Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi kalbimde hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim. Gelecekte başarılar diliyorum. Teşekkürler Fenerbahçe."

 
 
 
 
 
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Joshua King Jr. (@iamjoshuaking)'in paylaştığı bir gönderi

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28 May 2024 - 01:28 - Spor

Mahreç  Melisa Sapaz

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