AliExpress'ten David Beckham anlaşması

Alibaba'nın sahibi olduğu e-ticaret sitesi AliExpress, Çin'de üretilen uygun fiyatlı ürünleri global pazara sunma hedefiyle İngiltere futbol milli takımının eski kaptanı David Beckham ile marka elçisi olarak anlaştı.
UEFA Euro 2024 turnuvasının sponsorlarından biri olan AliExpress, Beckham ile yapılan ortaklığı resmen duyurdu.
AliExpress'in açıklamasında, Beckham'ın yer aldığı reklam kampanyasının Avrupa Futbol Şampiyonası süresince yayınlanacağı ve Beckham'ın tüketicileri "AliExpress ile daha fazla avantaj elde etmeye" teşvik edeceği belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.