SİBERAY'dan parola uyarısı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı(SİBERAY)'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Günlük hayatta sıkça kullanılan e-posta, bankacılık, sosyal medya gibi mecralarda hesap güvenliğinin en temel unsuru parola güvenliğidir.
Dijital platformlarda kişisel veri ihlali, parola saldırıları, dolandırıcılık gibi tehditlerden korunmak için; Güçlü parolalar oluşturun Parolalarınızı sık sık değiştirin Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın Parola oluşturur ya da kullanırken yapılmaması gereken en yaygın kullanıcı hatası nedir?
?Günlük hayatta sıkça kullanılan e-posta, bankacılık, sosyal medya gibi mecralarda hesap güvenliğinin en temel unsuru parola güvenliğidir.
⚠Dijital platformlarda kişisel veri ihlali, parola saldırıları, dolandırıcılık gibi tehditlerden korunmak için;
✅Güçlü parolalar… pic.twitter.com/RqJkPRbEPO
— Siberay (@SiberayEGM) May 27, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.