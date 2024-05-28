SİBERAY'dan parola uyarısı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı(SİBERAY)'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatta sıkça kullanılan e-posta, bankacılık, sosyal medya gibi mecralarda hesap güvenliğinin en temel unsuru parola güvenliğidir.

Dijital platformlarda kişisel veri ihlali, parola saldırıları, dolandırıcılık gibi tehditlerden korunmak için; Güçlü parolalar oluşturun Parolalarınızı sık sık değiştirin Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın Parola oluşturur ya da kullanırken yapılmaması gereken en yaygın kullanıcı hatası nedir?