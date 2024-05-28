28 May 2024 - 01:03- Gündem G:

SİBERAY'dan parola uyarısı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı(SİBERAY): "Günlük hayatta sıkça kullanılan e-posta, bankacılık, sosyal medya gibi mecralarda hesap güvenliğinin en temel unsuru parola güvenliğidir." ifadelerine yer verildi.

SİBERAY'dan parola uyarısı mask
SİBERAY'dan parola uyarısı
SİBERAY'dan parola uyarısı
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı(SİBERAY)'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatta sıkça kullanılan e-posta, bankacılık, sosyal medya gibi mecralarda hesap güvenliğinin en temel unsuru parola güvenliğidir.

Dijital platformlarda kişisel veri ihlali, parola saldırıları, dolandırıcılık gibi tehditlerden korunmak için; Güçlü parolalar oluşturun Parolalarınızı sık sık değiştirin Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın Parola oluşturur ya da kullanırken yapılmaması gereken en yaygın kullanıcı hatası nedir?

SİBERAY'dan parola uyarısı
SİBERAY'dan parola uyarısı
SİBERAY'dan parola uyarısı
SİBERAY'dan parola uyarısı

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28 May 2024 - 01:03 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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