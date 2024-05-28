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Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır " ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki mask

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

" İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır. Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz"  denildi.

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28 May 2024 - 00:59 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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