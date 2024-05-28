Filistin için Ankara'da yürüdüler

Ankara'da, Filistin için 1000 Genç, Gazze ve Filistin için yürüdü. Yürüyüş, İnsan Hakları Anıtı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürünen eylemde,

"İşgal devleti İsrail, Filistin direnişini bastıramadığı her dakika vahşi savaş suçlarının arttırıyor.

İsrail, bu katliam planlarını açıkça ilan ederken, ABD başta olmak üzere Batı merkezli emperyalizmin sınırsız desteği ile gerçekleşen bu soykırım, sessiz kalan ve İsrail'e yaptırım uygulamayan, işgalciyle işbirliği içindeki patronları destekleyen iktidarların ortaklığında yapılıyor."

"Katil İsrail işbirlikçi AKP"

"İsrail, bu kanlı ticaretten aldığı destek ile iki gün önce açıklanan Uluslararası Adalet Divanı kararı ve bir hafta önce açıklanan Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama taleplerine daha önceki saldırılarında olduğu gibi gerekenin tam tersini yaparak karşılık verdi. İnsani yardıma izin vermesi emredildiğinde, daha fazla engelledi. Soykırım girişimlerini durdurması emredildiğinde daha vahşi saldırdı. Şimdi Refah’taki askeri operasyonlarını durdurması emredildi, buna ise ailelerin tahliye edildiği Batı Refah’ta çadırlarda yaşayan aileleri bombalayarak karşılık veriyor. Filistinli aileler topluca diri diri yakılarak soykırıma uğruyor ve biz hala İsrail’e “kısmi” bir ambargo uygulamak için “şartları” konuşuyoruz!"

"Süreli değil kesintisiz ambargo"

"Türkiye ne yazık ki İsrail ile kanlı ticaretini durdurmaya yönelik adımlarını işgalciyi 7 ay besledikten sonra atabildi! Üstelik 7 Ekim’den bu yana ilişkiler halai sürrmeye devam ediyor. 9 Nisan tarihinde 54 ürün kalemine getirilen ihracat kısıtlamasından sonra ticaretin düştüğü ifade edilse de, Tüik verilerine göre İsrail, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 16. ülke olmaya devam etti. 2 Mayıs tarihinde alınan ambargo kararı da İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurmadı."

"İsraille ticaret filistine ihanet"

"İsrail’in günlük petrol ihtiyacının %40’ı hala Türkiye üzerinden geçerek siyonistlere ulaşıyor! Azerbaycan petrol şirketi SOCAR, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla işgalciye petrol ulaştırıyor! Hayfa ve Aşdot’a ulaşan petrol İsrailin jetleri ve tanklarına yakıt olarak rafinerilerde işleniyor. SOCAR’ın Türkiye temsilciler,i geç kalınmış ve tam bir ambargoyu kapsamayan durdurma kararı açıklandıktan sonra, elleri kanlı değilmiş gibi üniversitelerimizde konuşmalara katılmaya devam ediyor, girişimcilik zirvelerinde öğrencilerimize ihanetlerinden bahsetmiyor!"

"Vanaları kapat petrol taşıma"

"Bunun yanında işgalin başından beri kanlı yakasını bırakmadığımız, diğer yerli işbirlikçiler gibi ihanetini her eylemimizde dile getirdiğimiz Zorlu Holding’in İsrail’de ilki 2011’de üretime başlayan 3 farklı elektrik üretim santralinde ortaklığı bulunuyor. Zorlu Holding’in ortağı olduğu bu santraller yılda 1000 MW’ın üzerinde elektrik üreterek işgal rejiminin yıllık ihtiyacının en az %7’sini karşılıyor. Her çağrımızda bize şiddetle karşılık veren, sesimizi bastıracağını zanneden Zorlu, Refah’ta aileler yanarken de kulaklarını tıkayacak. Peki onlar kulaklarını tıkarken, biz kısmi durdurma kararlarıyla mücadelemizden vaz mı geçeceğiz?"

"Soykırımcı istail işbirlikçi sermaye"

"Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na sesleniyoruz! Türkiye’nin Azerbaycan petrolünü, İsrail’e taşıması siyonistlerle işbirliğidir! İsraile yatırımlarını geri çekmeyen yerli sermayedarlar soykırımın ortağıdır. Sadece ticaret değil, bu topraklardan siyonistleri koruyan Kürecik ve İncirlik gibi askeri üsler, İsraille dolaylı yada doğrudan devam eden, her ilişki Filistin halkına ihanettir. İsrail’e petrol taşıyan SOCAR şirketinin temsilcileri üniversitelerimizde konuşmalara davet edilirken o üniversitelerin öğrencilerini “İsrail’le ticaret durdurulsun!” dedikleri için tutuklamak onursuzluktur!"

"Nehirden denize Özgür Filistin"

"Ticarette tam ve kapsamlı bir boykot uygulanmadığı sürece, siyonist yapı işgale ve soykırıma devam edecektir. Biz yardım girene kadar değil, ateşkes ilan edilene kadar değil, Filistin özgür olana kadar tam kapsamlı ambargo istiyoruz! İsrail’e petrol taşıyan vanaların kapatılmasını, Zorlu’nun elektrik santrallerini kapatmasını, işgalciyi koruyan Kürecik ve İncirlik üslerinin kapatılmasını istiyoruz! Bu çağrıyı dile getiren arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz!"

"Filistin kavgamız sorgulanamaz"

"Mücadelemiz geç de olsa hükümeti ve iktidarı, yetersiz de olsa kararlar almaya zorladı. Bu mücadeleyi bu aşamada bırakmamalıyız ve işgal devletini tam tecrit edene kadar Filistin halkının gösterdiği sabır ve sebatla sürdürmeliyiz. Filistin halkı, kendi toprağında özgürlüğüne ve tarihsel haklarına kavuşmak üzere direniş bayrağını yükseltirken, dünya halkları Filistin’den aldığı güçle meydanları dolduruyor ve bu emperyalist hegemonyaya karşı ses çıkarıyor ve Filistin’le dayanışma bayrağını mücadele bayrağına dönüştürüyor. Bizler de, bu topraklarda tarihin doğru yerinde durmak istiyorsak ve Filistin halkıyla gerçek bir dayanışma sunmak istiyorsak, kınama yetmez, askıya almak da yetmez, ilişkileri tamamen kesmek gerek. Nehirden Denize, Özgür Filistin diyen herkesi; İsraili ticari, diplomatik, askeri, akademik her alanda yalnızlaştırmak için bu çağrıyı yükseltmeye ve Filistin halkının yanında, tarihin doğru gösterdiği yerde olmaya davet ediyoruz!" ifadeleri yer aldı.