Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.
- Spor
Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.