Datça'da kaçak göçmenler yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.35'te Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 17 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Aynı gün saat 23.45'te ilçe açıklarında ekipler tarafından hareket halinde tespit edilerek durdurulan lastik botta bulunan 39 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.