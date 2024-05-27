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Datça'da kaçak göçmenler yakalandı

Mğla Datça açıklarında, iki farklı lastik bot içerisinde bulunan toplam 56 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça'da kaçak göçmenler yakalandı mask

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.35'te Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisinde bulunan 17 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Aynı gün saat 23.45'te ilçe açıklarında ekipler tarafından hareket halinde tespit edilerek durdurulan lastik botta bulunan 39 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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27 May 2024 - 22:40 DHA Muğla- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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