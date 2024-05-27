Erdoğan Sanchez'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi 'X' hesabından yapılan açıklamada görüşmede, Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ele alındığı ifade edildi. Paylaşımın devamında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti" denildi.

Altan ÇİMEN / İSTANBUL