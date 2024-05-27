Ankara'da gecekondu yangını

Yangın, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Gecekonduda çıkan yangını fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle alevler çevredeki ağaçlıklı alana sıçramadan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında gecekonduda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Küle dönen gecekondu içerisinde yapılan çalışmalar sırasında ölen kişinin Servet Atmaca (45) olduğu tespit edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.