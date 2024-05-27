Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçlarının değerlendirildiği ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunulduğu bildirildi.
Toplantıda, son dönem yurt içi likidite gelişmelerinin finansal istikrara etkileri ve atılabilecek adımların da ele alındığının belirtildiği açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.