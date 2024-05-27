Galatasaray kutlamalar için yola çıktı

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üstü açık otobüs ve taraftar konvoyu ile kupasına kavuşmak için Rams Park’a hareket etti.

Galatasaray Lisesi’nde toplanan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler, burada çocuklarla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsün etrafını yol boyunca sararken tezahüratlarla şampiyonluğu futbolcularla beraber kutladı. Stada doğru yola çıkan sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, lisenin önünden kalktıktan sonra Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaşacak.

Saat 19.05'te planlanan şampiyonluk kutlamalarının kısa süreli bir gecikmenin ardından oyuncuların stada varmasıyla başlaması bekleniyor.

Olgucan KALKAN – Harun Şahbazoğu / İSTANBUL,