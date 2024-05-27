CHP eski milletvekili Murat Karayalçın, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen, “Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi için "Devletimizin yargı, güvenlik, savunma, dışişleri gibi asli hizmetlerinin temel özelliği, bu hizmetlerin sağlayacağı yararın bölünemez olmasıdır. Yani hangi yurttaşımızın bu hizmetlerden ne kadar yararlandığı bilinemez, ölçülemez, bu hizmetler fiyatlandırılamaz." ifadeleri yer aldı. Yalçın, "Yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen, “Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifini” hazırlayanlar, Devletimizin yapısını ve işleyişini ya bilmiyorlar ya da çok temel bir değişiklik yapmaya hazırlanıyorlar. Yasa teklifi Meclisten geçerse, önerilen düzenleme, yalnızca Devletimizin dışişleri hizmeti ile sınırlı kalmayabilecek, savunma, güvenlik gibi öteki kamu hizmetlerinde de benzer bir düzenleme yapılabilecektir. Devletimizin yargı, güvenlik, savunma, dışişleri gibi asli hizmetlerinin temel özelliği, bu hizmetlerin sağlayacağı yararın bölünemez olmasıdır. Yani hangi yurttaşımızın bu hizmetlerden ne kadar yararlandığı bilinemez, ölçülemez, bu hizmetler fiyatlandırılamaz. Yurttaşlar bu hizmetlere bir bedel ödemez. Devletimizde asli kamu hizmetlerinin maliyeti vergi gelirleri ile karşılanır. Kanun teklifini hazırlayanlar, Dışişleri Bakanlığımızın vermekte olduğu hizmetlerden övgü ile söz ettiklerine göre, bu konuda farklı bir değerlendirme içinde oldukları da söylenemez. Şimdi ne oldu da, Teklifin 6. maddesinde belirtildiği gibi, Dışişleri Bakanlığımız, Vakıf aracılığı ile “ her türlü Devlet iç borçlanma senetleri; her türlü bono ve kira sertifikası , hisse senedi; iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklar, menkul ve gayrimenkul gelirleri…”gibi işlerden gelir yaratacak? Bakanlığımızın ihtiyacı oldu da Devletimizin gelirleri mi yetmedi? Bakanlığımız vakıf aracılığı ile ticarete mi başlayacak? Bunlar, teklifle ilgili sorulacak çok sayıda sorunun bazıları. Ama Devletimizin yasama çalışmaları düzeni açısından bir soru daha sormak isterim. TBMM başkanlığı bu teklifin, Dışişleri Komisyonunda da görüşülmesini öngördüğü halde bu neden yapılmamıştır?" dedi.