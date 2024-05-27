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İliç’te bir kez daha toprak kaydı

Erzincan İliç'te, altın madeni sahasında 9 kişinin hayatını kaybettiği toprak kayması ile ilgili sürdürülen kurtarma çalışımları sırasında yeniden toprak kayması yaşandı. Yine sel gibi akıp giden toprak kayması sırasında bir iş makinesi büyük tehlike atlatırken, şans eseri yaralanan olmadı. Olay anı ise bölgede çalışanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İliç’te bir kez daha toprak kaydı mask
İliç’te bir kez daha toprak kaydı
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İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca ağırlığındaki toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak beyaz bir minibüs bulunurken, 5 Nisan günü de toprak yığını altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maden sahasında devam eden aramalarda bugüne kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Halen 5 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Sabırlıdere mevkisinde bugün ikinci bir toprak kayması vakası daha yaşandı. İlk olaydaki gibi yine bir sel gibi akıp giden toprak yığını korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan toprak kayması bölgede çalışan görevliler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin hemen uç kısmında kalarak tehlikeden şans eseri kurtulduğu görülüyor.

İliç ilçesinde yaşanan olay nedeniyle sürdürülen soruşturmada ise bugüne kadar 12 kişi tutuklandı. Olayla ilgili adli süreç de Sürdürülüyor.

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27 May 2024 - 19:12 DHA Erzincan- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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