İliç’te bir kez daha toprak kaydı

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca ağırlığındaki toprak altında kaldı. İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak beyaz bir minibüs bulunurken, 5 Nisan günü de toprak yığını altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maden sahasında devam eden aramalarda bugüne kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Halen 5 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Sabırlıdere mevkisinde bugün ikinci bir toprak kayması vakası daha yaşandı. İlk olaydaki gibi yine bir sel gibi akıp giden toprak yığını korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan toprak kayması bölgede çalışan görevliler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin hemen uç kısmında kalarak tehlikeden şans eseri kurtulduğu görülüyor.

İliç ilçesinde yaşanan olay nedeniyle sürdürülen soruşturmada ise bugüne kadar 12 kişi tutuklandı. Olayla ilgili adli süreç de Sürdürülüyor.