6 kişinin motosiklette tehlikeli yolculuğu

Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Polis Yavuz Bayal Caddesi'nde 4'ü çocuk 6 kişinin yağmurlu havada motosikletle trafikte seyretmesi dikkat çekti. Çocuklardan birinin önde diğerinin arkada, bir bebeğin annesinin kucağında diğer çocuğun ise ortada olduğu yolculukta motosiklettekilerin kasklarının olmadığı da görüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.