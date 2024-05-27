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Çanakkale'de yangın

Çanakkale Bayramiç'te, Kaz Dağları eteklerindeki tarım arazisinde çıkan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Çanakkale'de yangın mask
Çanakkale'de yangın
Çanakkale'de yangın
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Bayramiç ilçesi Çavuşlu köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

# Çanakkale, Bayramiç, Kaz Dağları, sevk, Yangın

27 May 2024 - 18:19 DHA Çanakkale- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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