Çanakkale'de yangın

Bayramiç ilçesi Çavuşlu köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. 1,5 saatte kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.