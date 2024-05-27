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Bakan Güler ve Al Mazrouei görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Issa Saif Mohammed Al Mazrouei ile Ankara'da görüştü.

Bakan Güler ve Al Mazrouei görüştü mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Issa Saif Mohammed Al Mazrouei'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.

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27 May 2024 - 17:39 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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