"Refah'tan gelen haberler beni dehşete düşürdü"

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Refah’ta düzenlenen ve 45 sivilin hayatını kaybettiği, 249 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası dehşete düştüğünü belirtti. Borrell, “Refah'tan gelen İsrail saldırılarında aralarında küçük çocukların da bulunduğu düzinelerce yerinden edilmiş kişinin öldürüldüğüne dair haberler karşısında dehşete düştüm. Bunu en güçlü şekilde kınıyorum. Gazze'de güvenli bir yer yoktur. Bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca saygı gösterilmelidir” dedi.

MACRON: BU OPERASYONLAR DURDURULMALIDIR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in operasyonlarının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, “Refah'ta çok sayıda yerinden edilmiş kişinin ölümüne neden olan İsrail saldırılarına öfkeliyiz. Bu operasyonlar durdurulmalıdır. Refah'ta Filistinli siviller için güvenli bölge bulunmamaktadır. Uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi ve derhal ateşkes yapılması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah’ta düzenlenen saldırılarda 23’ü kadın ve çocuk olmak üzere 45 sivilin hayatını kaybettiğini, 249 sivilini se yaralandığını duyurdu.