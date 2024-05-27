- Asayiş

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman'da polisin kent girişinde durdurduğu 2 araçta narkotik köpeği 'Dead' ile yapılan aramada, 93 kilo 216 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolar ile yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında 24 Mayıs’ta kent girişinde durdurulan hafif ticari araç ve otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Dead' ile yapılan aramada toplam 93 kilo 216 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolara da el koyuldu. Her 2 araçtaki 5 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.R., A.E., Y.Ö., S.Ç. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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27 May 2024 - 14:23 DHA Batman- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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