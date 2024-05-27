Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında 24 Mayıs’ta kent girişinde durdurulan hafif ticari araç ve otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Dead' ile yapılan aramada toplam 93 kilo 216 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 850 dolara da el koyuldu. Her 2 araçtaki 5 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.R., A.E., Y.Ö., S.Ç. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.