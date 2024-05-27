- Yaşam

Ankara Valiliği uyardı!

ABB'nin sosyal medyadaki paylaşımına göre sağanak yağış bekleniyor.

Ankara Valiliği uyardı! mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına göre sağanak yağmur, sel ve su baskınına karşı vatandaşlar uyarıldı.

ABB paylaşımında;

"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara genelinde gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak  sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlreriyle yeyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.

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27 May 2024 - 14:09 - Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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