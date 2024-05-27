Ankara Valiliği uyardı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına göre sağanak yağmur, sel ve su baskınına karşı vatandaşlar uyarıldı.

ABB paylaşımında;

"Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara genelinde gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir.

Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlreriyle yeyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.