“Arda Güler bizim için bir seçenek”

Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Real Madrid, 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Final karşılaşmasına sayılı günler kala İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Final karşılaşması için heyecanlı olduklarını ifade eden İtalyan teknik direktör, “Haftaya sakin ve öz güvenli bir başlangıç yapmak istiyoruz. Finale çıkarak iyi iş başardığımızı düşünüyoruz. Final maçına kadar bu anın tadını çıkaracağız” diye konuştu.

Favori olduklarını düşünmediğini belirten Ancelotti, “PSG ve Atletico Madrid gibi takımları eleyerek finale çıkan bir takımla oynayacağız. Dortmund, kaliteli, kararlı ve ne yaptığını bilen bir takım. Geçiş oyunlarında hızlı oyunculara sahipler. Tüm final maçlarında olduğu gibi savaşacağız” ifadelerini kullandı.

Final maçına hazırlanmak için önlerinde yaklaşık bir haftalık bir süre olduğunu hatırlatan Ancelotti, “Savunma ve hücum çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Ne yapacağınıza ve nasıl oynayacağınıza dair net bir fikriniz olmalı. Oyuncularıma net bilgiler vereceğim, stresi kaldırmanın en önemli yolu bu. Ne yaptığınızın farkında olursanız strese neden olan diğer şeyleri düşünmezsiniz” şeklinde konuştu.

“ARDA GÜLER BİZİM İÇİN BİR SEÇENEK”

Milli futbolcu Arda Güler’in son maçlarda yakaladığı form grafiği ile final maçında kendileri adına bir seçenek olduğunu söyleyen Ancelotti, “Arda, son maçlarda kalitesini, yeteneğini ve bize faydalı olabileceğini gösterdi. Oynayabilme ihtimali var çünkü yüzde 100 hazır durumda. Bizim için Dortmund karşısında bir seçenek” açıklamasında bulundu.

“KALECİ KİM OLACAK ŞU ANDA BİLMİYORUM”

Ancelotti, final karşılaşmasında kalede kime görev vereceğine karar vermediğini belirterek, “İkisi de (Lunin, Courtois) bu finalde oynamayı hak ediyor. Lunin, muhteşem bir sezon geçirdi. Courtois sakatlıktan döndü ve kalitesini herkes biliyor. Bu şu anda karmaşık bir durum ama kararı vermek için son ana kadar bekleyeceğim” dedi.