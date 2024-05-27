Sarıtoprak: "Bütçe açığımız kırmızı alarm veriyor"

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Ülkemizde oluşan üretim ve tüketim dengesizliğinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek şu cümleleri sıraladı: Türkiye gerçekten zor günlerden geçiyor. Enflasyonun ve hayat pahalılığının etkilediği yüz binler (özellikle emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve dar gelirliler) geçim sıkıntısı içinde kıvranmakta ve zor günler geçirmektedir. Kişiler, aileler, kurum ve kuruluşlar (şirketler) daralmakta, küçülmekte ve büzülmektedirler. Kimse hayatından memnun değildir. Herkes herşeyi devletten beklemektedir. Oysa aklın yolu birdir. Çözüm üretimden geçmektedir.Türkiye, süratle sanayi üretimini, teknoloji üretimini, hizmet üretimini artırmak zorundadır." dedi.

"Türkiye Hovardaca Tüketiyor"

Türkiye'nin yeterince üretemediği gibi üstüne fazlaca tükettiğini belirten Sarıtoprak, "Türkiye yeterince üretemiyor ama hovardaca tüketiyor ,çılgınca tüketiyor. Türkiye, üretim ve tüketim dengesizliği yaşıyor. Bir üretiyoruz, üç tüketiyoruz. Ülkemiz çok büyük bir israfın içinde çırpınıyor, çırpındıkça da dibe batıyor. Gelir- gider dengemiz alt üst olmuş durumda. Câri açığımız, dış ticaret açığımız ve bütçe açığımız kırmızı alarm veriyor. Bu zor günleri, ancak bir "üretim seferberliği" başlatarak ve tasarruflu yaşayarak atlatabiliriz. Bizim parolamız: "Üç üretelim, bir tüketelim, iki dışa satalım." olmalıdır." diye konuştu.