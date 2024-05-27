Bilim insanlarından OBDA devrimi

Türkiye’de okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesi alanında çalışmalar yürüten önemli bilim insanlarından olan Prof. Dr. Tevhide Kargın, Prof. Dr. Birkan Güldenoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Reşat Alatlı ortaklığıyla bir TÜBİTAK araştırma projesi kapsamında “Okuma Becerileri Değerlendirme Aracı (OBDA)” geliştirilmiş ve artık bu araç uygulamacıların kullanımına sunuldu.

Öğrencilerin okuma becerisi, öğrencilerin hem akademik hem de günlük yaşamlarında daha başarılı olabilmeleri için önem teşkil ediyor. Bu sebeple öğrencilerin okul yaşamları süresince okuma becerilerinin sürekli olarak değerlendirilmesi ve okuma becerileri açısından risk grubunda yer alan öğrencilerin olabildiğince erken dönemde belirlenerek onlar için gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor. Bu önemden hareketle,

OBDA’nın yaratıcıları “OBDA; 2, 4, 6 ve 8. Sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin okuma becerilerini “sözcük çözümleme, akıcı okuma ve okuduğunu anlama” boyutlarında değerlendirmeyi amaçlayan, kullanımı kolay ve yüksek psikometrik özelliklere sahip standart bir okuma becerileri değerlendirme aracıdır” dedi. OBDA’nın, öğrencilerin kritik sınıf düzeylerinde sahip oldukları okuma performanslarının değerlendirilmesine önemli katkılar sunacağı ve yine bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere araştırmacıların standart bir araca olan gereksinimlerini de önemli ölçüde karşılayabileceğini kaydeden bilim insanları, “Alanında uzman bir ekip tarafından geliştirilen OBDA, okuma becerilerinde yaşadıkları güçlüklerle karakterize edilen, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin de okuma performanslarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır”şeklinde konuştular.

Tüm bu yönleriyle OBDA’nın özellikle okuma güçlükleri konularında çalışan öğretmenler, uygulamacılar ve akademisyenler de oldukça yararlı olabileceğini belirttiler.

OBDA’nın diğer benzer tüm kaynaklardan daha kolay ulaşılabilir olduğunu da belirten bilim insanları, raflarda yerini aldığının da müjdesini verdi.