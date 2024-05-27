Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda

Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyaset müessesesinin yeni Anayasa yapmasının milli bir ödev olduğuna inanıyorum. Türkiye'ye tarihinin en büyük demokrasi zaferlerini kazandırmış bir iktidar olarak biz yapıcı ve uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Muhalefetteki muhataplarımızın da ülkemizi darbe anayasasına mahkum ve mecbur etmekte ısrarcı olmayacaklarını düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 2 Nolu Barosu koordinasyonuyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Anayasası - Sivil Anayasa, Güçlü Türkiye Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve çok sayıda yargı mensubu da yer aldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki Adnan Menderes Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı. Erdoğan konuşmasında 27 Mayıs Darbesi’ni kınadı; yeni anayasayla ilgili mesajlar verdi.

"MİLLİ BİR ÖDEV OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çerçevesini darbecilerin çizdiği dili sorunlu, dili mutabakattan ziyade elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut Anayasamızla yola devam edemeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe anayasasıyla geçirilmesi zaten siyaset kurumu adına büyük bir mahcubiyet kaynağıdır. Sırf birilerinin konforu bozulmasın diye bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız. Bugün Türk demokrasisi, yeni ve sivil anayasa yapma eşiğini aşacak güce, kudrete, olgunluğa, fazlasıyla sahiptir. İçinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyaset müessesesinin yeni anayasa yapmasının milli bir ödev olduğuna inanıyorum" dedi.

"MUHALEFETTEKİ MUHATAPLARIMIZIN ISRARCI OLMAYACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Erdoğan, "Türkiye'ye tarihinin en büyük demokrasi zaferlerini kazandırmış bir iktidar olarak biz yapıcı ve uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar koruyacağız. Muhalefetteki muhataplarımızın da ülkemizi darbe anayasasına mahkum ve mecbur etmekte ısrarcı olmayacaklarını düşünüyorum. Sivil Anayasa, Güçlü Türkiye Sempozyumu’nun ufuk açıcı tartışmalara vesile olmasını diliyorum. İstanbul 2 Nolu Baromuzu hem sempozyumun düzenlenmesi hem de Gazze'de yaşanan soykırımın sorumlularının hesap vermesi noktasındaki gayretleri dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.