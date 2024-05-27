Geleceğin Mühendisleri bir arada

Türkiye’nin ilk 50 fen lisesinden ve Samsun’daki fen liselerinden 1’er öğrenci olmak üzere toplamda 80’e yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte geleceğin mühendisleri Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) üretim tesislerini ziyaret ederek yakından inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler ayrıca sunum, atölye-laboratuvar çalışmaları, panel, gözlem, söyleşi gibi etkinliklerle kariyer planlarını kolaylaştıracak bilgiler aldı.

Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi’nin Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapmış olduğu ulusal bir proje olan ve CANiK’in de bünyesinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) ana sponsoru olduğu Hezarfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı, 18-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Kamp kapsamında öğrenciler, Samsun’da bir araya geldi.

Geleceğin en parlak zihinlerini savunma, havacılık ve uzay teknolojilerine yönlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, BM Global Compact Sürdürülebilirlik Amaçları Nitelikli Eğitim ilkesi çerçevesinde, CANiK’in ana sponsorluğunda Samsun’da misafir edilen 80’e yakın öğrenci; sunum, atölye-laboratuvar çalışmaları, panel, gözlem, söyleşi gibi etkinliklerle gelecekteki kariyer yol haritalarını çizmelerini kolaylaştıracak bilgiler aldı.

CANiK, Türk Yıldızlarının da gösteri yaptığı kampa katılan öğrenci ve eğitmenleri 22 Mayıs’ta fabrikasında ağırlayarak, yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerini tanıttı. Öğrenciler, bu etkinlikle hem üretim hattında merak ettikleri hem de CANiK ve SYS Grup şirketlerinin sunduğu kariyer fırsatları hakkında sorularına cevaplar buldu.

“BÜTÜN ÜMİDİMİZ GENÇLİKTEDİR”

CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral da CANiK başta olmak üzere SYS Grup şirketleri hakkında bilgiler paylaştı. Aral, “Bu başarı, doğru vizyon ve stratejik planı destekleyen, tüm ekosistemi kendi içinde ve tümsel anlamda entegre çalıştırıp, hedeflere ulaşmak için azimle, yüksek motivasyon ile çalışan değerli ekip arkadaşlarımızın eseridir. İyi eğitimli, çalışkan, işinin ehli Türk insanının eseridir. Bu sebeple şirketimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk komitemizin vizyon ve organizasyonunda, yönetim kurulumuzun tam desteği ile gençlerimize destek olmaya, onlara yol açmaya ve global dünyada, evrensel kimlikleriyle aydınlık geleceğe adım atmalarında ön ayak olmaya, başarımızı, tecrübemizi paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü bütün ümidimiz gençliktedir” dedi.

“BİZLER, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE VE ÖZGÜRLÜK İÇİN YOLA ÇIKAN BANDIRMA VAPURU’NUN YOLCULARIYIZ”

Didem Aral, “Bizler, 16 Mayıs 1919’da İstanbul Galata rıhtımından, tam bağımsız Türkiye ve özgürlük için yola çıkan, umut ve mücadele ile dolu, Bandırma Vapuru’nun yolcularıyız. Bizler 2232 sene önce Metehan’ın kadim törelerle kurduğu ilk Türk devletinin, şanlı Osmanlı İmparatorluğu’nun ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünyada bir benzeri olmayan muazzam mücadele ile kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin evlatlarıyız. Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe doğru ilelebet yürümeye, en yüksek teknoloji ile büyük katma değer yaratmaya, her daim araştırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bu cennet vatanı bizlere armağan eden, bu ulvi amaç uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi, gazilerimizi, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını huzurunuzda bir kez daha minnet ile anıyorum” diye konuştu.