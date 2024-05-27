Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu, dün oynanan 38’inci hafta karşılaşmaların ardından tamamlandı. Son hafta mücadelesinde İstanbulspor’u sahasında 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2’nci sırada tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin sezonu tamamlamasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında izleyeceği yol da netleşti. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için 2’nci Ön Eleme Turu’ndan yolculuğuna başlayacak.

2’NCİ ÖN ELEME TURU’NDAKİ 2 MUHTEMEL RAKİP

Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel 2 rakibi belli. Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2’nci sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2’nci sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Haziran’da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Haziran’da oynanacak.

3’ÜNCÜ ÖN ELEME TURU’NDA MUHTEMEL RAKİPLER ZORLAŞACAK

Fenerbahçe’yi Lugano veya Partizan’ı elemesi durumunda yükseleceği 3’üncü Ön Eleme Turu’nda ise daha zorlu rakipler bekliyor. Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2’ncisi Salzburg, İskoçya Ligi 2’ncisi Rangers, Çekya Ligi 2’ncisi Slavia Prag ve Fransa Ligi 4’üncüsü Lille’den birisiyle eşleşecek. Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 3’üncü Ön Eleme Turu’nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise 3’üncü Ön Eleme Turu’nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.