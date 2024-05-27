"Yatırım kararlarını influencer’lara göre veriyor”

İSTANBUL, – Bireysel yatırımcıların finansal bilgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade eden Pazar araştırma şirketi Research & Co Kurucusu Aleyna Halis, “Alım gücü Z kuşağının eline geçtikçe, Z kuşağı tasarruflarını önceki kuşaklardan daha farklı değerlendirmeye ve bunu yaparken bilgi kaynaklarında da yenilikçi olmaya odaklanıyor. Örneğin Z kuşağının yaklaşık yarısının yatırım kararlarını influencer'lara göre verdiğini biliyoruz. Bu kuşağa mensup 5 kişiden üçü, sosyal medyada finansal hesapları takip ediyor. Dolayısıyla içerik üretimi cephesinde de rekabet oldukça yoğun” dedi.

İçerik üretiminde rekabetin arttığını ve bu rekabette öne geçmek isteyen aracı kuruluşlara, borsa ve yatırım odaklı kişi ve kurumlara, sosyal medya ve içerik üretimi hizmetleri konusunda danışmanlık sunduklarını kaydeden Aleyna Halis, “Bugünün bireysel yatırımcılarının tercihlerine dair yürütülen 2024 tarihli bir araştırma, bireysel yatırımcıların yüzde 65'inin finansal bilgiye, tavsiyelere şimdiye kadar olduğundan daha fazla ilgi duyduğunu gösteriyor. Bu da yatırım, finans, hisse senedi, tasarruf gibi konularda içerik üreticiliğini bir mesleğe dönüştürüyor” dedi.

BORSA ODAKLI İÇERİK ÜRETİCİLERİNE PAZARLAMA DESTEĞİ SUNUYOR

Finansal piyasaların kripto paralar, ABD hisseleri, Avrupa borsaları, Borsa İstanbul, emtialar gibi pek çok öğeden oluştuğunu ve anlık etkileşimlerin getirileri doğrudan etkilediğini belirten Aleyna Halis, “Yatırım odaklı içerik üreticiliğinde en önemli konulardan biri de güven. Kullanıcılar, istikrarlı paylaşımlar yapan, bilgilendiriciliği önceliklendiren hesaplara daha çok ilgi duyuyor. Biz de kurumsal iletişim alanındaki uzmanlığımızı, küresel finans piyasalarına dair bilgi birikim ve reflekslerimizle birleştiriyoruz. Sürekli değişen piyasalara dair dinamik takip kaslarımız, borsa odaklı içerik üreticilerine, borsada işlem gören şirketlere, yatırımcı ilişkilerini yönetmek isteyen aracı kuruluşlara uygun içerik takvimleri oluşturmamızı mümkün kılıyor. Sunduğumuz pazarlama desteği, yönettiğimiz hesapların erişim alanlarını genişletiyor” ifadelerini kullandı.

“300 KİŞİYE FİNANSAL OKURYAZARLIK KAZANDIRDIK, 50 HESAP YÖNETİYORUZ”

“300’den fazla öğrenciye, finansal okuryazarlığın temellerini anlattık. Bugün yeni ve Türkiye’de ilk olan iş modelimizle, yalnızca yatırım, finans odaklı içerik üreten 50’den fazla sosyal medya hesabına danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kadınların finansal okuryazarlığına katkıda bulunan özel eğitimlere katılarak, finansal özgürlüğün yaygınlaşması ve varlık piyasalarının erişilebilirliğinin artması için çalışıyoruz.”