Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. ENAG’ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"1. Enflasyonu oyun teorisi stratejilerini kullanarak düşürmeye çalışıyorlar.
2. Bir yandan verilerle, diğer taraftan verilerin trendi ile oynayarak, fiyatlar yükselirken size "enflasyon düştü" diyecekler.
3. Bu ise maaşlarınıza daha az zam, daha fazla hayat pahalılığı demektir. "
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.