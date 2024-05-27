Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. ENAG’ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1. Enflasyonu oyun teorisi stratejilerini kullanarak düşürmeye çalışıyorlar.

2. Bir yandan verilerle, diğer taraftan verilerin trendi ile oynayarak, fiyatlar yükselirken size "enflasyon düştü" diyecekler.

3. Bu ise maaşlarınıza daha az zam, daha fazla hayat pahalılığı demektir. "