Özaslan güven tazeledi

Ankara Kulübü Derneği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara Konağı’nda gerçekleştirildi. Sabah 10.00’da başlayan genel kurulda gündem maddelerinin görüşülerek oy birliği ile karara bağlanmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde Dr. Metin Özaslan, yeniden Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanlığına seçildi.

Eski Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu ile Ankara Kulübü Derneği Onursal Başkanı Dr. Bülent Kalıpçı’nın da katıldığı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, Divan Başkanlığı’na Fikret Baş seçildi. Baş’ın toplantı gündemini okutturmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

“GURURLUYUZ”

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Yönetim Kurulu Faaliyet dönemiyle ilgili konuşmasında, 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan faaliyetlere ilişkin genel bir değerlendirme yaparak, geleceğe yönelik beklentileri paylaştı. Özaslan konuşmasında; “Ankara Kulübü Derneği olarak, hem Osmanlının kuruluşunda hem de Atatürk’le omuzdaş olarak Cumhuriyetin kuruluşunda yer alan Seymenlik geleneğini en rafine bir şekilde Ankara’da yaşatıyoruz. Ankara’mızın geleneksel tarihi kültürel ortak mirasına ilçelerimizdeki şubelerimizin de katkılarıyla sahip çıkmaya çalışan derneğimiz, Seymenlik geleneğinin yanı sıra bir taraftan Bacıerenlik geleneği, Kızılcagün, Sinsin ve Saya geleneklerini de yaşatmaya çalışırken diğer taraftan da Türk Halk ve Sanat Müziği korolarıyla ve son dönemde ağırlık verdiği yapımcı ve yayıncı kimliğiyle de faaliyetlerini sürdüren Ankara’nın en köklü sivil temsilcisi konumundadır. Her kesimden insanın içinde birlikte yer aldığı, kardeşlik, hemşehrilik hukukuyla çalıştığı ve birbirine sahip çıktığı, yegane dernek olan Ankara Kulübü Derneğimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. İyi ki varsınız. Genel kurulumuz hayırlı olsun, genel kurulumuza göstermiş olduğunuz ilgi ve pazar günü olmasına rağmen zamanınızı ayırıp derneğimize sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımızı sunuyorum.”dedi.

Genel Kurul Toplantı gündeminde bulunan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve kabulünden sonra seçimlere geçildi. Tek listenin bulunduğu seçimlerde Dr. Metin Özaslan yeniden Ankara Kulübü Derneği Başkanlığına seçildi.

KURULLARIN YENİ LİSTESİ

Dr. Metin Özaslan başkanlığında üç yıl görev yapacak Ankara Kulübü Derneği kurullarını yeni listesinde şu isimler yer alıyor:

Yönetim Kurulu (Asıl): Dr. Metin Özaslan (Başkan), Ömer Ağa Kurt, A. Emel Koç, Serpil Yıldırım, Kadir Çimen, Musa Gökalp Gözübenli, Naşit Tosun, Gürcan Maden, Haydar Erseven, Ayşe Tunçay Kaya, Murat Kocakök, Fatih Kubat, Akkız Dilan Gündoğan, Mehmet Selim Öztürk, Emirhan Güler.

Denetim Kurulu (Asıl): Bayram Duman, Sahir Keskin, Çağrı Karapınar. Etik ve Disiplin Kurulu (Asıl): Ruhi Ceylan, Bulut Oğuz Bölük, Tane Özek, Cengiz Albayrak, Pınar Sert.

Onur Kurulu (Asıl): Dr. Bülent Kalıpçı, Fethi Yaşar, Yakup Odabaşı, Nevzat Ceylan, Şevket Bülent Yahnici, Selahattin Ekremoğlu, Ferhat Selamoğlu, Osman Sungur, Nejla Güngör Çevik, Ömer Seymen, Faruk Köylüoğlu, Baki Kerimoğlu, Orhan Pekbay, Müjgan Yediçam Atak, Kazım Ünal Yüzbaşı.

Seymen Divanı (Asıl): Akın Tiryaki, Yekta Bora Yılmaz, Zafer Akıncı, Abdurrahman Yaşlı, Turhan Temur, Ali Akgün, Tahir Arda Örsel, Bekir Kabasakal, Bekir Daloğlu, Ömer Erkul, Sami Acar, Kadir Hıncal, Turhan Tüzüner, Sinan Kabadayı, Hasan Önemli.