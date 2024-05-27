Bahar Candan tedavisinin ardından yeniden cezaevinde

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde ' Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bahar Candan, 24 Mayıs Cuma kendine zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Bahar Candan tekrar cezaevine götürüldü.