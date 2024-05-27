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Bahar Candan tedavisinin ardından yeniden cezaevinde

Cezaevinde kendine zarar veren sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah tekrar Marmara cezaevine sevk edildi.

Bahar Candan tedavisinin ardından yeniden cezaevinde mask

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde ' Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bahar Candan, 24 Mayıs Cuma kendine zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Bahar Candan tekrar cezaevine götürüldü.

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27 May 2024 - 12:48 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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