Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde ' Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bahar Candan, 24 Mayıs Cuma kendine zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Bahar Candan tekrar cezaevine götürüldü.
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Bahar Candan tedavisinin ardından yeniden cezaevinde
Cezaevinde kendine zarar veren sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah tekrar Marmara cezaevine sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.