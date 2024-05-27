DR. SERVET ÜNSAL’IN TÜRKÜ GÜNLERİ

Aşıklar, sazlarıyla çeşitli halk şiiri örneklerini söyleyen kişilerdir. Söyledikleri müzikli ezgiler genellikle halk şiirinin çeşitli türlerine aittir. Bu türler arasında türküler, koşmalar ve maniler yer alır. Aşıkların en önemli araçları, onların sazı, sesi ve dağarcıklarındaki şiir yüküdür

CHP’nin 27 dönem Ankara Milletvekili olan Dr. Servet Ünsal da tam bir halk müziği aşığı. Başarılı siyasetinin yanında aynı zaman da çok iyi bir saz ustası ve ses sanatçısı. Bununla da kalmıyor Ünsal’ın hemen hemen bütün aile fertleri de saz çalıp türkü söyleyebiliyorlar.

Ankara Milletvekilliği de yapan Dr. Servet Ünsal’ın Ankara’nın İncek semtinde küçük bir çiftliği var. Bu çiftliğin bir bölümünü adeta stüdyo haline çeviren CHP’ li Servet Ünsal burada, gelen konuklarına başarılı bir saz ve türkü konserleri de veriyor. Adeta, Ankaralı siyasetçi ve sanatçıların uğrak yeri haline gelen Türkü stüdyosuna zaman zaman ülkemizin ünlü ozanları ve sanatçıları da gelip sazlarıyla sesleriyle konserler veriyorlar.

Bu arada CHP’li vekil Ünsal’ın ailesi de kendisi gibi sanatçı özelliği taşıyor. Ünsal’ın iki oğlu Almanya’da önemli görevler üstlenirlerken aynı zamanda aynen babası gibi saz çalıyor ve iyi bir ses sanatçıları. Sanki hık demiş babalarının burnundan düşmüş gibi, başarılı saz sanatçıları olan Ünsal’ın iki oğlu da zaman zaman Ankara’ya gelerek babasına sazları ve sesleri ile eşlik ediyorlar. Aile bunla da kalmıyor baba ve iki oğlunun başarılı türkü konserlerine aynı zamanda Ünsal’ın eşi olan Dr. Dürdane Ünsal ile proje yöneticisi olan gelinleri Sibel Ünsal’ da sesleri ile katkıda bulunuyorlar.

Bu nedenle Ankara İncek’ deki çiftlik evi CHP’ li siyasetçi aynı zamanda Dr. olan Servet Ünsal’ın boş zamanlarını geçirdiği bir mekan haline gelmiş. Ünsal’ın iddiasına göre bu türkü stüdyosuna zaman zaman da ünlü ozan ve Türkücüler gelerek adeta türkü konserleri veriliyor.

Ayrıca iktidar muhalefet fark etmiyor hemen hemen bütün partilere mensup bazı vekillerde gelerek türkü konserlerine eşlik ediyorlar. Önceki dönem CHP Ankara Milletvekilliği de yapan Servet Ünsal’ın ifadesine göre geçen dönem bir ara eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ da bu çiftliğe gelerek türkü konserlerine izlemiş.