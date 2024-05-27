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Harkiv’de can kaybı 15’e yükseldi

Rusya’nın Harkiv kentinde süpermarketi hedef alan saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 44 olarak açıklandı.

Harkiv’de can kaybı 15’e yükseldi mask
Harkiv’de can kaybı 15’e yükseldi
Harkiv’de can kaybı 15’e yükseldi
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Harkiv. Rusya’nın süpermarkete düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi. 44 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğu ve annesi de bulunuyor. Kurtarma ekipleri enkazın yaklaşık yüzde 30'unu temizledi. Hava saldırısı uyarıları sırasında çalışmaya ara vermek zorunda kaldılar. Bu, işgalcinin çifte saldırı taktiklerini ilk kullanışı değil. Kurtarma ekipleri enkazı kaldırmaya, cesetleri ve kurbanların kalıntılarını aramaya devam ediyor. Devlet Acil Durum Servisi psikologları kurbanların yakınlarına ve yaralılara yardım ediyor” denildi.

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27 May 2024 - 12:31 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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