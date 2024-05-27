Harkiv’de can kaybı 15’e yükseldi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Harkiv. Rusya’nın süpermarkete düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi. 44 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğu ve annesi de bulunuyor. Kurtarma ekipleri enkazın yaklaşık yüzde 30'unu temizledi. Hava saldırısı uyarıları sırasında çalışmaya ara vermek zorunda kaldılar. Bu, işgalcinin çifte saldırı taktiklerini ilk kullanışı değil. Kurtarma ekipleri enkazı kaldırmaya, cesetleri ve kurbanların kalıntılarını aramaya devam ediyor. Devlet Acil Durum Servisi psikologları kurbanların yakınlarına ve yaralılara yardım ediyor” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.