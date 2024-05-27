Eğilmez: "Enflasyon verileri gerçeği yansıtmıyor"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, bugün açıklanan Enflasyon verileriyle ilgili şu yorumu yaptı: "Merkez Bankası bu tahminleri her ay uyguladığı anketlerle belirliyor. Piyasa katılımcıları genellikle Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine paralel tahminlerde bulunuyor. Bu tahminler tutmuyor hatta çoğu kez gerçek duruma yaklaşmıyor. Bunun iki nedeni olabilir: Piyasa katılımcısı olarak seçilenler doğru tahmin yapabilen kişiler olmayabilir." dedi

"Merkez Bankasını Üzmemek İçin"

Eğilmez, Bu kişiler Merkez Bankası’nı üzmemek için onun tahmini çevresinde tahmin açıklıyor yani kendi tahminlerini saklıyor olabilirler. Firma temsilcilerinin tahminleri biraz daha gerçekçi görünüyor. Onlar da aslında, enflasyon oranına göre belirlendiği için, ücret zamlarını frenleyebilmek için tahminlerini düşük tutuyor olabilirler. Gerçeğe en yakın tahminler tüketicilerden geliyor." fadelerini kullandı.

Yazının Devamı için https://www.mahfiegilmez.com/2024/05/en-dogru-enflasyon-tahmini.html