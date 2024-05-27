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Eski sevgilisinin dükkanını bastı

Aksaray'da Caner Kutluer'in eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçı dükkanına pompalı tüfekle ateş açmasıyla yaralanan yandaki iş yeri önünde oturan kadın kuaförü Talip Sürücü (36), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski sevgilisinin dükkanını bastı mask
Eski sevgilisinin dükkanını bastı
Eski sevgilisinin dükkanını bastı
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Aksaray, Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Caner Kutluer, kendisinden ayrılan eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelip, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Bitişik dükkandaki kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü, tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı.

İhbar üzerine adrese gelen polisler havaya ateş açıp şüpheli Caner Kutluer'i yakalayıp, gözaltına aldı. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Talip Sürücü ile Efekan Bulat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Caner Kutluer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede 3 gündür yoğun bakımda bulunan 2 çocuk babası Talip Sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

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27 May 2024 - 11:41 DHA Aksaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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