Eski sevgilisinin dükkanını bastı

Aksaray, Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Caner Kutluer, kendisinden ayrılan eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelip, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Bitişik dükkandaki kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü, tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı.
İhbar üzerine adrese gelen polisler havaya ateş açıp şüpheli Caner Kutluer'i yakalayıp, gözaltına aldı. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Talip Sürücü ile Efekan Bulat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Caner Kutluer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede 3 gündür yoğun bakımda bulunan 2 çocuk babası Talip Sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.