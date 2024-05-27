İsrail, Refah’a hava saldırısı düzenledi

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, İşgal güçlerinin Pazar akşamı Refah'ta gerçekleştirdiği ve şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı saldırıyı teyit etmektedir” denildi.

Filistin Kızılayı, saldırının ardından bölgeden hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini ve yaralıları ambulanslarla taşıdı. Örgüt, görüntüleri, “ İsrail işgalinin Refah'ın kuzeybatısında yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef almasının ardından Filistin Kızılayı ambulans ekiplerinin yaralıları taşıdığı korkunç sahneler” ifadeleriyle paylaştı.