İsrail, Refah’a hava saldırısı düzenledi

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, İşgal güçlerinin Pazar akşamı Refah'ta gerçekleştirdiği ve şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı saldırıyı teyit etmektedir” denildi.
Filistin Kızılayı, saldırının ardından bölgeden hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini ve yaralıları ambulanslarla taşıdı. Örgüt, görüntüleri, “ İsrail işgalinin Refah'ın kuzeybatısında yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef almasının ardından Filistin Kızılayı ambulans ekiplerinin yaralıları taşıdığı korkunç sahneler” ifadeleriyle paylaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.