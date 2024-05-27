- Dünya

İsrail, Refah’a hava saldırısı düzenledi

İsrail’in Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti.

İsrail, Refah’a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Refah’a hava saldırısı düzenledi
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Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, İşgal güçlerinin Pazar akşamı Refah'ta gerçekleştirdiği ve şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı saldırıyı teyit etmektedir” denildi.

Filistin Kızılayı, saldırının ardından bölgeden hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini ve yaralıları ambulanslarla taşıdı. Örgüt, görüntüleri, “ İsrail işgalinin Refah'ın kuzeybatısında yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef almasının ardından Filistin Kızılayı ambulans ekiplerinin yaralıları taşıdığı korkunç sahneler” ifadeleriyle paylaştı.

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27 May 2024 - 11:28 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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