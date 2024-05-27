- Gündem

Akasya’nın 10’uncu yıl sona erdi

Bu sene 10’uncu yılını kutlayan Akasya Alışveriş Merkezi, 10 günlük konser serisini Candan Erçetin’le tamamladı. Konserde konuşan Erçetin, “Sevenlerimle birlikte olmak, bu inanılmaz enerjiyi hissetmek muhteşemdi" dedi.

Akasya’nın 10’uncu yıl sona erdi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Akiş GYO A.Ş. yatırımı olan Akasya Alışveriş Merkezi, mayıs ayını düzenlediği konser serisiyle doldurdu. Bora Öztoprak’ın sahne sahipliği yaptığı konserler Candan Erçetin ile son buldu.

“UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLDU”

10 günlük konser serisinin kapanışını yapan Erçetin; Bahar, Yalan, Elbette ve Gamsız Hayat gibi hit şarkılarıyla sahnedeydi. Candan Erçetin, Akasya Alışveriş Merkezi’nin 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında sahne almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Sevenlerimle birlikte olmak, bu inanılmaz enerjiyi hissetmek muhteşemdi. Bu konser benim için de unutulmaz bir deneyim oldu. Misafirlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

# ile, bir, Mayıs

27 May 2024 - 11:23 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL