Akasya’nın 10’uncu yıl sona erdi

Akiş GYO A.Ş. yatırımı olan Akasya Alışveriş Merkezi, mayıs ayını düzenlediği konser serisiyle doldurdu. Bora Öztoprak’ın sahne sahipliği yaptığı konserler Candan Erçetin ile son buldu.

“UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLDU”

10 günlük konser serisinin kapanışını yapan Erçetin; Bahar, Yalan, Elbette ve Gamsız Hayat gibi hit şarkılarıyla sahnedeydi. Candan Erçetin, Akasya Alışveriş Merkezi’nin 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında sahne almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Sevenlerimle birlikte olmak, bu inanılmaz enerjiyi hissetmek muhteşemdi. Bu konser benim için de unutulmaz bir deneyim oldu. Misafirlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.