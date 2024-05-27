Saldırıları lanetledi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail'in Flistin'in Refah bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bolat, paylaşımında;
"İsrail'in Filistin’in Refah bölgesinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği acımasız saldırılarını lanetliyoruz.
Bu zulme sessiz kalanlar, tarih önünde mutlaka suç ortağı olarak anılacaktır. Adalet ve insan haklarına duyarlı her bir insanı, bu vahşeti durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz.
Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
İsrail'in Filistin’in Refah bölgesinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği acımasız saldırılarını lanetliyoruz.
Bu zulme sessiz kalanlar, tarih önünde mutlaka suç ortağı olarak anılacaktır. Adalet ve insan haklarına duyarlı her bir insanı, bu vahşeti durdurmak için harekete…
— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 27, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.