- Asayiş

Mesai arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Sivas'ta güvenlik görevlisi M.A.K.'nin temizlediği sırada tabancasından çıkan kurşun, mesai arkadaşı T.Y.'yi boynundan yaraladı.

Mesai arkadaşını yanlışlıkla vurdu
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Sivas, Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanda meydana geldi. İddiaya göre, lojmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K.'nin temizlediği tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, M.A.K.'nin mesai arkadaşı T.Y.'nin boynuna isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.Y. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü. T.Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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27 May 2024 - 11:13 DHA Sivas- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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