Mesai arkadaşını yanlışlıkla vurdu

Sivas, Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanda meydana geldi. İddiaya göre, lojmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K.'nin temizlediği tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, M.A.K.'nin mesai arkadaşı T.Y.'nin boynuna isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.Y. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü. T.Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.