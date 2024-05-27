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Otomobil bariyerlere çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücü Cüneyt K. (42) ile eşi Simge K. (39), yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı mask
Otomobil bariyerlere çarptı
Otomobil bariyerlere çarptı
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Bursa Gemlik Kavşağı'nda meydana gelen kazada, İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden Cüneyt K. idaresindeki 34 CRK 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bloku yerinden koparak yola savrulurken, kazada sürücü Cüneyt K. ile eşi Simge K. yaralandı. Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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27 May 2024 - 11:07 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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