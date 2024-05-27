Otomobil bariyerlere çarptı

Bursa Gemlik Kavşağı'nda meydana gelen kazada, İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden Cüneyt K. idaresindeki 34 CRK 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bloku yerinden koparak yola savrulurken, kazada sürücü Cüneyt K. ile eşi Simge K. yaralandı. Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.