Otomobil bariyerlere çarptı

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Bursa Gemlik Kavşağı'nda meydana gelen kazada, İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden Cüneyt K. idaresindeki 34 CRK 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bloku yerinden koparak yola savrulurken, kazada sürücü Cüneyt K. ile eşi Simge K. yaralandı. Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.