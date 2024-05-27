Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Adana'da yakalandı

Çelik yelek giyen ve üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalanan Abdo, sevk edildiği adliyede, 20 bin lira kefalet karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Huzurunuz, gururumuzdur' sloganıyla suçlu ve suç örgütlerine yönelik başlattığı mücadele kapsamında ilçe genelinde uygulama yaptı. Ekipler, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ara sokakta şüpheli bir otomobili takibe aldı. Mahalleyi polis araçlarıyla kapatan ekipler, sürücü Ahmet Y. ile yanındaki üzerinde kimlik bulunmayan şüpheliyi araçtan indirdi. Yapılan kontrolde, çelik yelek giydiği görülen şüphelinin, Interpol tarafından 'Silahlı suç örgütü liderliği' suçundan kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo olduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 1'i namluya sürülü halde 12 mermi ele geçirildi.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Abdo'nun, 'Kürt Tilkisi' lakabıyla tanınan Rawa Majid'in ortağı olduğu, İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmek için anlaşamadıkları gerekçesiyle ikili arasında husumet başladığı ortaya çıktı. Majid'in, Eylül 2023'te Abdo'nun İsveç'in Uppsala kentindeki bir villada yaşayan annesini öldürttüğü, 2 grup arasında çıkan çatışmalar nedeniyle çok sayıda çete üyesinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye sızmaya çalıştığı belirtildi.

İSTANBUL'DA 2 SİLAHLI SALDIRIDA İSİMLERİ GEÇİYOR

Öte yandan Majid'in yönettiği çete üyelerinin, 6 Eylül 2023'te İstanbul Sarıyer'de bir kafeye düzenlediği silahlı saldırıda Abdo'nun üyeleriyle çatıştığı, olayla ilgisi bulunmayan Azerbaycanlı E.A.'nın (37) yaralandığı öğrenildi. Bu saldırıya misilleme yapmak için Abdo'nun çete üyelerinin ise 27 Mart'ta yine Sarıyer'de düzenlediği silahlı saldırıda Majid'in adamlarından 1'ini öldürüp, 1'ini yaraladığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin lira kefalet karşılığı, Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.