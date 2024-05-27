- Çevre

"Kuvvetli Yağışlara Dikkat"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

"Kuvvetli Yağışlara Dikkat" mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,   sosyal   medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere  yer verdi:

" 27 Mayıs 2024 Pazartesi

Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor."

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27 May 2024 - 11:02 Ankara- Çevre

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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