Bakan Tunç, o günü unutmadı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 27 Mayıs 1960'da gerçekleşen darbe girişimini unutmadı ve şu sözlerle andı:

"Darbelerin ve darbe girişimlerinin amacı demokrasimizi sekteye uğratmak, ülkemizin her alandaki gelişmesini ve kalkınmasını durdurmaktır.

Zulmün adresi olan darbeler, insanlık suçudur.

#27Mayıs1960 darbesi, vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir. Demokrasi tarihimizin kara lekesidir.

Milli iradeye yapılan 27 Mayıs 1960 darbesini, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan hiçbir zaman çıkarmayacağız.

Vesayetçi ve eski Türkiye özlemi çekenlere, kirli senaryoların ürünü karanlık oyunlara, milletimizin huzuruna kastedenlere ve kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz.

Aziz milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bir daha yeni #27Mayıs'ların, #12Eylül'lerin, #28Şubat'ların ve #15Temmuz'ların yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Her zaman milli iradeye sahip çıkacak, istiklalimiz ve istikbalimiz için, daha büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daima adaletten, haktan ve demokrasiden yana olacağız.

27 Mayıs 1960 darbesinin 64’üncü yıl dönümünde tüm darbeleri, darbe girişimlerini, vesayetten medet umanları kınıyor ve lanetliyorum.

Millet iradesi ile seçilmiş ancak vesayetçiler tarafından haksız ve hukuka aykırı bir şekilde idam edilen milletin adamı merhum Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum."