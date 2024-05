Mektebim kolejinde mezuniyet coşkusu

Mezunların aileleriyle birlikte katıldığı mezuniyet töreni Büyükçekmece Kültür Park Amfitiyatro ’da gerçekleşti. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8. sınıf ve 12. sınıflardan yaklaşık bin öğrenci bu yıl mezun oldu. Mezuniyet gecesinde geçit töreni, sancak devir teslim töreni ve başarılı öğrencilere plaket takdimleri gerçekleşti. Sahneye çıkarak diplomalarını alan öğrenciler, tören sonunda coşkuyla keplerini fırlattı. Diplomalarını alan öğrenciler daha sonra Derya Uluğ konseri ile mezuniyet sevinci yaşadı.

“EĞİTİM, ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞ”

Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko ,2023-2024 eğitim öğretim yılını değerlendirerek “ Her eğitim öğretim yılının bir bitişi var. Bir taraftan yıl biterken çalışmalarımızı sürdürüp o heyecanı yaşıyoruz bir taraftan da yeni yılın hazırlıklarına başlıyoruz. Dolayısıyla eğitim 365 gün hazırlığı devam etmesi gereken çok önemli bir iş. Bu yıl özel okul sektörü açısından biraz zor bir yıl oldu. Özellikle enflasyon ortamının vermiş olduğu ekonomik bir yorgunluğumuz var. Buna rağmen Türkiye’de sadece Mektebim Kolejleri olarak değil 12 bin özel okulda 1.5 milyon özel okul öğrencisinin, Türkiye genelinde de devlet okullarımızla birlikte yaklaşık 18 milyon öğrencimizin iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirdiğini söyleyebilirim. Şu anda Mektebim Koleji’nin ülke genelinde 50 kampüsünden bin tane mezun öğrenci ve aile yakınlarıyla burada birlikte olacağız. Keplerini atacaklar, o heyecanı yaşayacaklar. Sonrasında iz bırakacak Derya Uluğ konseriyle de çocuklarımız mezuniyetin tadını çıkartacak. Bu mezuniyet Mektebim’in geleneği haline geldi. Her sene de bunu devam ettiriyoruz. Her geçen sene mezun sayımız biraz daha arttığı için daha geniş yerlerde bu törenleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.